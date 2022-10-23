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1 час назад

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Москве

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на западе Москвы, в котором водитель на большой скорости насмерть сбил беременную женщину с пятилетним сыном. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета (СК) России.

Смертельное ДТП произошло в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время следователи формируют документы для автотехнической судэкспертизы и допрашивают очевидцев. В ходе расследования предстоит установить, находился ли мужчина в состоянии опьянения.

Смертельное ДТП произошло вечером 22 октября Москве на улице Богданова. 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе . Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте. от удара их отбросило почти на 100 метров от пешеходного перехода. Позднее было установлено, что женщина была беременна.

ДТП,Audi A6,Audi,Следственный комитет,
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