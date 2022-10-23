Раскрыты подробности смертельного ДТП в Москве

В Москве в субботу, 22 октября, на улице Богданова произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

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По данным портала, автомобиль Audi A6 сбил 42-летнюю женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. За рулем машины находился 37-летний мужчина. Он отказался от освидетельствование на состояние опьянения.

В результате ДТП женщина и ее сын скончались на месте.

СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).