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15 минут назад

Раскрыты подробности смертельного ДТП с женщиной и ребенком в Москве

Илья Родин

В Москве в субботу, 22 октября, на улице Богданова произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Раскрыты подробности смертельного ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, автомобиль Audi A6 сбил 42-летнюю женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе. За рулем машины находился 37-летний мужчина. Он отказался от освидетельствование на состояние опьянения.

В результате ДТП женщина и ее сын скончались на месте.

Названо грозящее актрисе Анне Большовой наказание за смертельное ДТП

СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководству ГСУ СК РФ по Москве подготовить доклад об установленных обстоятельствах.

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