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3 часа назад

Женщина выжила в ДТП с разорванной на две части машиной

Газета.Ruиещё 1

В Шахтах легковой автомобиль разорвало на две части после столкновения со столбом, сообщает «ДОН 24» со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области. Водитель автомобиля не только выжила, но и не получила травм.

Женщина не пострадала в ДТП в разорванной надвое машине
Фото: УГИБДД по Ростовской областиУГИБДД по Ростовской области

По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем Chevrolet Lacetti ехала в сторону микрорайона Артем из центра Шахт. Удар оказался столь сильным, что передняя часть автомобиля по задние двери оказалась на одной стороне дороги, а задняя часть вместе с багажником — на другой.

«[Она] допустила наезд на опору уличного освещения, расположенную на правой обочине по ходу движения автомобиля. Благодаря тому, что женщина была пристегнута ремнем безопасности, травм удалось избежать», – сообщили в ГИБДД.

ДТП,Chevrolet Lacetti,Chevrolet,ГИБДД,
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