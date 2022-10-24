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1 час назад

Машина насмерть задавила человека в тоннеле на севере Москвы

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В Ходынском тоннеле на севере Москвы машина насмерть задавила одного человека, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Машина насмерть задавила человека в тоннеле на севере Москвы
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

«Автомобиль Audi остановился по технической причине. Для помощи в буксировке перед иномаркой остановилась "ГАЗель". Пассажир Audi вышел на проезжую часть, в этот момент на него совершил наезд автомобиль Mitsubishi, с последующим столкновением с впереди стоящими транспортными средствами», — говорится в сообщении.

От полученных травм пассажир Audi скончался на месте, водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовой автомобиль марки МАЗ насмерть задавил своего водителя на юге Москвы.

ДТП,Audi,Mitsubishi,ГИБДД,
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