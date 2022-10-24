Машина насмерть задавила человека в тоннеле на севере Москвы

«Автомобиль Audi остановился по технической причине. Для помощи в буксировке перед иномаркой остановилась "ГАЗель". Пассажир Audi вышел на проезжую часть, в этот момент на него совершил наезд автомобиль Mitsubishi, с последующим столкновением с впереди стоящими транспортными средствами», — говорится в сообщении.