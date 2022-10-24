Водитель и трое детей погибли в лобовом ДТП

В Чеченской Республике четыре человека погибли в автомобиле Lada после лобового столкновения с грузовой машиной, сообщает «МВД Медиа».

Фото: Пресс-служба МВД по Чеченской Республике Пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Авария произошла вечером 23 октября в Курчалоевском районе. Установлено, что водитель Lada Granta 1990 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗ-330202».

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель Lada и трое его детей в возрасте 2, 3 и 8 лет. С различными травмами госпитализированы 32-летняя мать погибших детей и водитель машины «ГАЗ».