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1 час назад

Два водителя погибли при лобовом столкновении автомобилей в Иркутской области

Газета.Ruиещё 3

Два автомобиля столкнулись в Иркутской области, погибли оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Два водителя погибли при лобовом столкновении
Фото: МВД РФ по Иркутской областиМВД РФ по Иркутской области

«На улице Лунина села Урик Иркутского района произошло встречное столкновение двух транспортных средств Kia Rio и Toyota Corolla Fielder. В результате инцидента от полученных травм оба водителя скончались на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после аварии медпомощь потребовалась двум взрослым и двум детям, которые ехали в корейской машине. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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