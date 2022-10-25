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31 минуту назад

Появилось видео с разбитым спорткаром BMW M8 сына главы Минпромторга Мантурова

Газета.Ruиещё 1

Telegram-канал Shot опубликовал видео с места ДТП с участием Евгения Мантурова, сына главы Минпромторга РФ и вице-премьера Дениса Мантурова.

Появилось видео с разбитым спорткаром Мантурова-младшего
Фото: Telegram-канал ShotTelegram-канал Shot

На видеозаписи видно, что у черного купе BMW M8 разбита передняя часть справа, смят капот. В салоне сработали подушки безопасности.

«Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников автобус покинул место ДТП своим ходом. Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается», — приводит Shot слова представителя Евгения Мантурова.

Авария произошла на юго-востоке Москвы на Краснодарской улице, сообщил ранее Telegram-канал 112. Автомобиль BMW M8 столкнулся с пассажирским автобусом.

ДТП,BMW,Денис Мантуров,ГИБДД,Минпромторг,
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