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23 минуты назад

Два пьяных водителя попали в ДТП на встречной полосе в Челябинской области

Газета.Ru

Пьяный водитель вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим нетрезвым автомобилистом. Об инциденте, который произошел в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Лоб в лоб: два пьяных водителя столкнулись на встречной полосе
Фото: Телеграм-канал «Ural Mash»Телеграм-канал «Ural Mash»

Происшествие произошло в ночь на среду на трассе между деревней Фроловкой и селом Ханжино. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Chery. В аварии пострадали две несовершеннолетние пассажирки иномарки — их доставили в больницу.

Отмечается, что оба водителя в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП,Chery,
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