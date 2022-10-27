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1 час назад

ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек

Свободная пресса

Два легковых автомобиля столкнулись в Московской области в среду.

ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек
Фото: риа новостириа новости

Как сообщает РЕН ТВ, при аварии погибли два человека, еще один пострадал. ДТП случилось в Наро-Фоминском районе области.

Пострадавшего доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в Ленинградской области ранним утром 24 октября произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погиб один человек.

Как сообщается, микроавтобус двигался по дороге Лодейное поле — Санкт-Петербург, когда его водитель не справился с управлением. Маршрутка свалилась в кювет и перевернулась.

ДТП,
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