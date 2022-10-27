ДТП в Подмосковье унесло жизни двух человек

Два легковых автомобиля столкнулись в Московской области в среду.
Как сообщает РЕН ТВ, при аварии погибли два человека, еще один пострадал. ДТП случилось в Наро-Фоминском районе области.
Пострадавшего доставили в больницу, он находится в состоянии средней тяжести. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее "Свободная пресса" писала, что в Ленинградской области ранним утром 24 октября произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого погиб один человек.
Как сообщается, микроавтобус двигался по дороге Лодейное поле — Санкт-Петербург, когда его водитель не справился с управлением. Маршрутка свалилась в кювет и перевернулась.