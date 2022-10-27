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1 час назад

Девушка-водитель со 130 штрафами устроила смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 2

Смертельная автомобильная авария произошла ночью 27 октября у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Девушка-водитель со 130 штрафами устроила смертельное ДТП
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Отмечается, что в 00:58 на Московском проспекте, 30, автомобиль Mercedes-Benz сбил пешехода — 30-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От удара он скончался на месте. Машиной управляла 22-летняя девушка, за которой числится более 130 штрафов за нарушения ПДД, в том числе неоплаченных.

По данным издания, девушка нигде не работает, ее водительский стаж составляет 2 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП,Mercedes-Benz,
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