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41 минуту назад

Водитель погнался за сбежавшей в окно кошкой и совершил ДТП

Газета.Ru

Суд в Тверской области взыскал с водителя "Нивы" 400 тыс. рублей в качестве возмещения за поврежденный в ДТП Volkswagen Touareg. Столкновение произошло, когда водитель отечественного внедорожника пытался догнать сбежавшую из салона кошку, сообщает пресс-служба Зубцовского районного суда. "Из объяснений ответчика следовало, что он вез на переднем сиденье домашнее животное – кошку, которая во время движения выпрыгнула из окна автомобиля. В связи с чем он был вынужден совершить резкий разворот на противоположную полосу движения, где и произошло столкновение с попутно следовавшим автомобилем", - отмечается в сообщении суда. С иском к виновнику ДТП обратилась страховая компания, выплатившая возмещение владельцу поврежденного Volkswagen. В ее пользу с мужчины взыскано 400 тыс. рублей. Ранее стало известно, что в Сочи произошла массовая авария с участием семи автомобилей.

Погоня за сбежавшей кошкой закончилась ДТП и потерей 400 тыс. рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
ДТП,Volkswagen Touareg,Volkswagen,
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