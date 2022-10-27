Погоня за сбежавшей кошкой закончилась ДТП и потерей 400 тыс. рублей

Суд в Тверской области взыскал с водителя "Нивы" 400 тыс. рублей в качестве возмещения за поврежденный в ДТП Volkswagen Touareg. Столкновение произошло, когда водитель отечественного внедорожника пытался догнать сбежавшую из салона кошку, сообщает пресс-служба Зубцовского районного суда. "Из объяснений ответчика следовало, что он вез на переднем сиденье домашнее животное – кошку, которая во время движения выпрыгнула из окна автомобиля. В связи с чем он был вынужден совершить резкий разворот на противоположную полосу движения, где и произошло столкновение с попутно следовавшим автомобилем", - отмечается в сообщении суда. С иском к виновнику ДТП обратилась страховая компания, выплатившая возмещение владельцу поврежденного Volkswagen. В ее пользу с мужчины взыскано 400 тыс. рублей. Ранее стало известно, что в Сочи произошла массовая авария с участием семи автомобилей.