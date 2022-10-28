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56 минут назад

Россиянка устроила ДТП из-за приступа эпилепсии

Газета.Ru

Жительница Сочи устроила ДТП из-за приступа эпилепсии. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи" Происшествие произошло на центральной улице поселка Молдовка. У женщины-водителя во время движения случился приступ эпилепсии. Она на приличной скорости столкнулась с металлическим ограждением.

Россиянка устроила ДТП из-за приступа эпилепсии
Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»Алексей Куденко/РИА «Новости»

В результате столкновения кросовер Renault Duster был сильно помят. Пострадала и водитель. Ей была оказана помощь медиков. Отмечается, что эпилепсия официально утверждена в качестве противопоказания к управлению транспортом. Было ли во время получения прав у женщины данное заболевание, не известно. С этим разберутся правоохранители.

Ранее сообщалось, что в учебном центре в Свердловской области умер мобилизованный. Таким образом, в учебном центре умерли уже четверо мобилизованных. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что у одного из них была эпилепсия.

ДТП,Renault Duster,Renault,
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