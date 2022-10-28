Россиянка устроила ДТП из-за приступа эпилепсии

Жительница Сочи устроила ДТП из-за приступа эпилепсии. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи" Происшествие произошло на центральной улице поселка Молдовка. У женщины-водителя во время движения случился приступ эпилепсии. Она на приличной скорости столкнулась с металлическим ограждением.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

В результате столкновения кросовер Renault Duster был сильно помят. Пострадала и водитель. Ей была оказана помощь медиков. Отмечается, что эпилепсия официально утверждена в качестве противопоказания к управлению транспортом. Было ли во время получения прав у женщины данное заболевание, не известно. С этим разберутся правоохранители.