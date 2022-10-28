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2 часа назад

В центре Москвы женщина на Mercedes сбила полицейского-мотоциклиста

Газета.Ruиещё 1

В центре Москвы на Трехгорном валу женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz врезалась в полицейского-мотоциклиста, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина на Mercedes сбила полицейского-мотоциклиста
Фото: Telegram-канал MashTelegram-канал Mash

По его данным, автомобилистка при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту и врезалась в него. Сотрудник ДПС получил травмы и был госпитализирован. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

На видеозаписи с места происшествия видно, что пострадавший сотрудник полиции в форме и шлеме был перемещен на тротуар, где его погрузили на медицинскую каталку скорой помощи. Рядом лежат осколки автомобильного бампера.

ДТП,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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