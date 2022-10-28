Женщина на Mercedes сбила полицейского-мотоциклиста

В центре Москвы на Трехгорном валу женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz врезалась в полицейского-мотоциклиста, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, автомобилистка при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту и врезалась в него. Сотрудник ДПС получил травмы и был госпитализирован. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
На видеозаписи с места происшествия видно, что пострадавший сотрудник полиции в форме и шлеме был перемещен на тротуар, где его погрузили на медицинскую каталку скорой помощи. Рядом лежат осколки автомобильного бампера.