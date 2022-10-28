Женщина на Mercedes сбила полицейского-мотоциклиста в Москве

В центре Москвы на Трехгорном валу женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz сбила полицейского-мотоциклиста. Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель при повороте налево не уступила дорогу правоохранителю и врезалась в него.
Сотрудник ДПС получил травмы, медики госпитализировали его с места происшествия. Сейчас там работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии.
На кадрах с места события видно, что пострадавший был в форме и шлеме — полицейского переместили на тротуар, откуда погрузили на медицинскую каталку скорой помощи. Рядом были разбросаны осколки автомобильного бампера.
Напомним, что 28 октября в Дагестане автомобиль Lada Priora столкнулся с поездом. Инцидент произошел около 13:30 мск на перегоне «Манас – Ачи» Северо-Кавказской железной дороги. 27-летний автомобилист проигнорировал запрещающий сигнал семафора и попытался пересечь железнодорожные пути, где врезался в локомотив. Водитель скончался на месте происшествия.