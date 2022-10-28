Женщина на Mercedes сбила полицейского-мотоциклиста в Москве

В центре Москвы на Трехгорном валу женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz сбила полицейского-мотоциклиста. Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель при повороте налево не уступила дорогу правоохранителю и врезалась в него.

Сотрудник ДПС получил травмы, медики госпитализировали его с места происшествия. Сейчас там работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии.

На кадрах с места события видно, что пострадавший был в форме и шлеме — полицейского переместили на тротуар, откуда погрузили на медицинскую каталку скорой помощи. Рядом были разбросаны осколки автомобильного бампера.