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22 минуты назад

Новости автомира: в Севастополе троллейбус наехал на остановку, из-за чего пострадали мать и ребенок

Газета.Ruиещё 1

В Севастополе троллейбус наехал на остановочный комплекс, в результате чего пострадали два пассажира: мать и ребенок, они госпитализированы, сообщила Мария Точилина, заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю, в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В Севастополе троллейбус наехал на остановку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 октября 2022 года около 14:10 произошло ДТП с участием троллейбуса. 46-летний водитель на конечной остановке не справился с управлением из-за габаритов транспортного средства, из-за чего наехал на остановку. В результате аварии передняя часть троллейбуса оказалась повреждена.

По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась двум пассажирам: маме и ребенку. Они были доставлены в больницу.

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