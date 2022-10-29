В Севастополе троллейбус наехал на остановку

В Севастополе троллейбус наехал на остановочный комплекс, в результате чего пострадали два пассажира: мать и ребенок, они госпитализированы, сообщила Мария Точилина, заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю, в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

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28 октября 2022 года около 14:10 произошло ДТП с участием троллейбуса. 46-летний водитель на конечной остановке не справился с управлением из-за габаритов транспортного средства, из-за чего наехал на остановку. В результате аварии передняя часть троллейбуса оказалась повреждена.