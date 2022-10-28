Семь человек погибли в ДТП с «Газелью» и бензовозом под Белгородом

В Белгородской области пассажирская «Газель» столкнулась с бензовозом. В результате аварии погибли семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие возвращались с пилорамы домой на «Газели». В какой-то момент пассажирское транспортное средство столкнулось с бензовозом, который стоял на обочине.

Губернатор региона сообщил, что из-за ДТП погибли семь человек, еще трое пострадали. Сейчас на место выехали машины скорой помощи.

«Дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Гладков.