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1 час назад

Новости автомира: авария с участием грузовика и пешехода произошла на Новом Арбате

Вечерняя Москва

Авария с участием грузовика и пешехода произошла на Новом Арбате около дома 2. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Авария с участием грузовика и пешехода произошла на Новом Арбате
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На месте инцидента работают городские оперативные службы.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в настоящее время уточняется, подытожили в Дептрансе.

28 октября сообщалось, что два автомобиля столкнулись на развязке МКАД и Щелковского шоссе. В результате случившегося были заняты две полосы из пяти. Движение в районе аварии было осложнено. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

В результате случившегося один человек погиб и трое пострадали.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах столицы за девять месяцев 2022 года снизилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

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