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2 часа назад

В Шушарах фура протаранила микроавтобус и бытовку, погиб один человек

Газета.Ruиещё 2

В Шушарах пьяный водитель фуры влетел в микроавтобус Volkswagen, а затем в бытовку, которая насмерть придавила человека. Об этом сообщает «Фонтанка.ру.

В Шушарах фура протаранила микроавтобус и бытовку, погиб один человек
Фото: 

Авария произошла накануне около полудня на стоянке по улице Ленина. Водитель находясь за рулем грузовика, врезался в микроавтобус на закрытой территории. Затем он протаранил бытовку, которая придавила человека, стоявшего рядом с ней. Врачи помочь пострадавшему не смогли, он умер на месте.

Водителя задержала полиция. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

ДТП,Volkswagen,
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