В Шушарах фура протаранила микроавтобус и бытовку, погиб один человек

В Шушарах пьяный водитель фуры влетел в микроавтобус Volkswagen , а затем в бытовку, которая насмерть придавила человека. Об этом сообщает «Фонтанка.ру.

Авария произошла накануне около полудня на стоянке по улице Ленина. Водитель находясь за рулем грузовика, врезался в микроавтобус на закрытой территории. Затем он протаранил бытовку, которая придавила человека, стоявшего рядом с ней. Врачи помочь пострадавшему не смогли, он умер на месте.