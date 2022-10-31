Лена Ленина попала в ДТП

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина попала в аварию. Об этом сообщил певец Прохор Шаляпин в соцсетях.

«Перевернулась на своем Mercedes», – рассказал Шаляпин.

Женщину якобы на несколько секунд ослепило солнце, и она не вписалась в поворот, сообщил певец. Ленина отделалась синяками и царапинами, из машины выбралась сама.

В момент ДТП вместе с ней в машине находилась собака, которая потеряла сознание. С Леной Лениной все в порядке, а вот автомобиль восстановлению не подлежит, передает слова Шаляпина «Газета.ru».