Раскрыты подробности аварии со сбившим ребенка депутатом в Татарске

Стали известны подробности ДТП с участием депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика. По словам матери пострадавшего, ребенку помогали очевидцы. Об этом пишет Рен ТВ.

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Светлана подтвердила, что ребенка сбил именно местный депутат Сергей Мамонтов. После наезда он скрылся с места ДТП. Скорую на место вызвали очевидцы. У ребенка большая рваная рана на голове, наложили швы. Кроме того, у пострадавшего диагностирован перелом седалищной кости. Сейчас ребенок остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В полицию Мамонтов обратился лишь спустя некоторое время. Освидетельствование показало, что он был трезв.

Между тем, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец заявила, что Мамонтова «с позором» исключат из партии.

«Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона», — сказала она, добавив, что семье мальчика окажут необходимую помощь.