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2 часа назад

Автобус с пассажирами слетел с трассы в российском регионе

Никита Бородкин

Рейсовый автобус рейса Благовещенка — Барнаул слетел с трассы в Алтайском крае. Как сообщает РИА Новости, в происшествии пострадали два человека.

Автобус с пассажирами слетел с трассы в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам помощника прокурора края Марии Антошкиной, авария произошла в Романовском районе, неподалеку от села Закладное. Всего в транспортном средстве находились девять человек.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, а также организации безопасности перевозки пассажиров. На место происшествия выехал прокурор Романовского района.

Напомним, что утром 31 октября сразу пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД, неподалеку от развязки с Рублевским шоссе под Москвой. Движение было затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. Информации о пострадавших нет.

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