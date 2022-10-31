Автобус с пассажирами слетел с трассы в российском регионе

Рейсовый автобус рейса Благовещенка — Барнаул слетел с трассы в Алтайском крае. Как сообщает РИА Новости, в происшествии пострадали два человека.
По словам помощника прокурора края Марии Антошкиной, авария произошла в Романовском районе, неподалеку от села Закладное. Всего в транспортном средстве находились девять человек.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, а также организации безопасности перевозки пассажиров. На место происшествия выехал прокурор Романовского района.
Напомним, что утром 31 октября сразу пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД, неподалеку от развязки с Рублевским шоссе под Москвой. Движение было затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. Информации о пострадавших нет.