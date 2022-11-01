В Казахстане шесть человек погибли в ДТП с поездом

В Казахстане погибли шесть человек в результате столкновения автомобиля и поезда. О ДТП в Жамбылской области сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «POLISIA.KZ» Телеграм-канал «POLISIA.KZ»

«В селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. В результате ДТП погибли шесть человек», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что началось досудебное расследование, также назначили ряд необходимых экспертиз. Дежурная следственно-оперативная группа приступила к работе на месте происшествия, отметили в ведомстве.