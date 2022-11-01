В Москве грузовик застрял под «мостом глупости»

В московском районе Солнцево грузовой автомобиль застрял под низким мостом и перегородил дорогу. Фотографии происшествия от очевидца опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы» Телеграм-канал «Новости Москвы»

На снимках видно, что грузовик с синим кузовом стоит под мостом, упираясь в него крышей. На мосту установлены знаки ограничения высоты (2,8 м) и ширины (2,7 м) проезда, а также знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Судя по фото, грузовик перегородил всю дорогу. Позади него стоит автомобиль такси.

Подобные мосты именуется в народе как «мосты дураков» или «мосты глупости», поскольку под ними регулярно пытаются проехать автомобили, не проходящие по габаритам. Одним из самых популярных в сети был мост на Софийской улице в Санкт-Петербурге, который в 2021 году закрывали для работ по увеличению размеров проезда после множества ДТП с грузовиками.