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1 час назад

В Москве грузовик застрял под «мостом глупости»

Газета.Ru

В московском районе Солнцево грузовой автомобиль застрял под низким мостом и перегородил дорогу. Фотографии происшествия от очевидца опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

В Москве грузовик застрял под «мостом глупости»
Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы»Телеграм-канал «Новости Москвы»

На снимках видно, что грузовик с синим кузовом стоит под мостом, упираясь в него крышей. На мосту установлены знаки ограничения высоты (2,8 м) и ширины (2,7 м) проезда, а также знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Судя по фото, грузовик перегородил всю дорогу. Позади него стоит автомобиль такси.

Подобные мосты именуется в народе как «мосты дураков» или «мосты глупости», поскольку под ними регулярно пытаются проехать автомобили, не проходящие по габаритам. Одним из самых популярных в сети был мост на Софийской улице в Санкт-Петербурге, который в 2021 году закрывали для работ по увеличению размеров проезда после множества ДТП с грузовиками.

Этой осенью произошел похожий случай в Сочи, когда автофургон с высокой крышей столкнулся с низким железнодорожным мостом в микрорайоне Ареда.

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