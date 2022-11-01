Газовый баллон взорвался под водителем фуры

В Башкортостане газовый баллон взорвался под водителем грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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Инцидент произошел 1 ноября 2022 года в селе Бураево. Накануне вечером мужчина оставил фуру на заправке и убрал под сиденье, где располагалась емкость с газом, свои личные вещи. На следующий день баллон с газом взорвался, в результате чего водитель получил ожоги 40% поверхности тела.

В настоящий момент пострадавшего планируют транспортировать в ожоговый центр Уфы. Причина хлопка пока не установлена.