Газовый баллон взорвался под водителем фуры

В Башкортостане газовый баллон взорвался под водителем грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Инцидент произошел 1 ноября 2022 года в селе Бураево. Накануне вечером мужчина оставил фуру на заправке и убрал под сиденье, где располагалась емкость с газом, свои личные вещи. На следующий день баллон с газом взорвался, в результате чего водитель получил ожоги 40% поверхности тела.
В настоящий момент пострадавшего планируют транспортировать в ожоговый центр Уфы. Причина хлопка пока не установлена.
Ранее стало известно, что автомобиль Lada XRay с газовым баллоном внутри загорелся и взорвался на улице города Волжска в республике Марий Эл.