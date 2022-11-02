В Москве такси раздавило между автобусом и грузовиком

В Москве автомобиль такси раздавило между грузовиком и автобусом, сообщает Telegram-канал «Московские новости». Видео очевидцев с места ДТП появилось в соцсетях.

Фото: Telegram-канал «Московские новости» Telegram-канал «Московские новости»

Сообщается, что авария произошла на улице 1905 года. На записи видно, что автомобиль такси полностью уничтожен и зажат между автобусом и самосвалом.

По предварительным данным, водитель такси погиб, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщает Telegram-канал 112, водитель большегруза с места ДТП скрылся. На месте работают оперативные службы.