В Москве такси раздавило между автобусом и грузовиком

В Москве автомобиль такси раздавило между грузовиком и автобусом, сообщает Telegram-канал «Московские новости». Видео очевидцев с места ДТП появилось в соцсетях.
Сообщается, что авария произошла на улице 1905 года. На записи видно, что автомобиль такси полностью уничтожен и зажат между автобусом и самосвалом.
По предварительным данным, водитель такси погиб, уточняет РЕН ТВ.
Как сообщает Telegram-канал 112, водитель большегруза с места ДТП скрылся. На месте работают оперативные службы.
Оперативные службы пока не сообщали подробности происшествия.