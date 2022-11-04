Шесть автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе

Массовое ДТП случилось на Щелковском шоссе в сторону области — столкнулись шесть машин. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Авария произошла в районе дома № 54 на Щелковском шоссе. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

— Перекрыты две полосы из трех. На данный момент движение не затруднено, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

3 ноября ДТП с участием двух автобусов произошло на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы. Как уточняется, в результате аварии пострадали три человека.

Также стало известно, что на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Пожар произошел на проезжей части Балаклавского проспекте в районе дома № 56. На месте возгорания работают оперативные службы города.