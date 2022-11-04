Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Шесть автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе

Вечерняя Москваиещё 5

Массовое ДТП случилось на Щелковском шоссе в сторону области — столкнулись шесть машин. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 ноября.

Шесть автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Авария произошла в районе дома № 54 на Щелковском шоссе. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

— Перекрыты две полосы из трех. На данный момент движение не затруднено, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

3 ноября ДТП с участием двух автобусов произошло на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы. Как уточняется, в результате аварии пострадали три человека.

Также стало известно, что на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Пожар произошел на проезжей части Балаклавского проспекте в районе дома № 56. На месте возгорания работают оперативные службы города.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что известно о смертельном ДТП на улице 1905 года в Москве. Напомним, что на улице 1905 года в районе дома № 15 около 10 утра произошла страшная авария с летальным исходом.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители