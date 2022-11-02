В Москве на улице 1905 года произошло массовое ДТП с участием автомобиля такси, грузовика и автобуса. Как сообщает «Говорит Москва», большегруз смял легковую машину, зажав ее между собой и автобусом.

На месте работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, таксист погиб, водитель грузовика скрылся с места аварии. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 1 ноября три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области. Авария произошла около 22:20 мск в Павловском районе на 660-м километре автодороги М-4 «Дон». 18-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу столкнулся с грузовиком, DAF который от удара врезался в большегруз MAN.