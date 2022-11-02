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1 час назад

Грузовик и автобус смяли автомобиль такси в центре Москвы

Никита Бородкин

В Москве на улице 1905 года произошло массовое ДТП с участием автомобиля такси, грузовика и автобуса. Как сообщает «Говорит Москва», большегруз смял легковую машину, зажав ее между собой и автобусом.

На месте работают сотрудники оперативных служб. По предварительной информации, таксист погиб, водитель грузовика скрылся с места аварии. Подробности происшествия выясняются.

Сбежавший после смертельного ДТП водитель Porsche оказался сотрудником полиции

Напомним, что 1 ноября три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области. Авария произошла около 22:20 мск в Павловском районе на 660-м километре автодороги М-4 «Дон». 18-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу столкнулся с грузовиком, DAF который от удара врезался в большегруз MAN.

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового авто погибли на месте, еще два попали в больницу с тяжелыми травмами.

ДТП,Видео,Porsche,
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