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22 минуты назад

Водитель смявшего такси грузовика оказался злостным нарушителем

Никита Бородкин

На грузовике Volvo, который смял такси в центре Москвы, числится три ДТП и более 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает телеканал «360», четыре из них на сумму в 14 тыс. рублей были не оплачены.

Появились данные об устроившем смертельное ДТП водителе
Фото: Прокуратура МосквыПрокуратура Москвы

Сам автомобиль принадлежит 38-летнему мужчину, однако был ли он за рулем в момент аварии — пока неизвестно. Напомним, что водитель сбежал с места ДТП.

Смертельное ДТП в центре Москвы попало на видео

Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Автомобиль такси остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажира-девушку. После того как человек сел в машину, сзади в нее на большой врезался грузовик, который смял легковушку.

Водитель и пассажир такси погибли на месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Для маршрутов м35, 379, с344, с364 и с369 временно отменена остановка, движение в районе ДТП ограничено до одной полосы.

ДТП,Volvo,
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