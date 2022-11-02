Появились данные об устроившем смертельное ДТП водителе

На грузовике Volvo, который смял такси в центре Москвы, числится три ДТП и более 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает телеканал «360», четыре из них на сумму в 14 тыс. рублей были не оплачены.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

Сам автомобиль принадлежит 38-летнему мужчину, однако был ли он за рулем в момент аварии — пока неизвестно. Напомним, что водитель сбежал с места ДТП.

Авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Автомобиль такси остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажира-девушку. После того как человек сел в машину, сзади в нее на большой врезался грузовик, который смял легковушку.