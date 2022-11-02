Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Установлена личность водителя смявшего такси в Москве грузовика

Никита Бородкин

Установлена личность водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По информации Telegram-канала 112, им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар — сейчас его разыскивают.

Установлена личность водителя смявшего такси в Москве грузовика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Zvezdanews, на данный момент спасателям удалось извлечь тело одного погибшего из раздавленного легкового автомобиля.

Напомним, что авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Автомобиль такси остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажира. После того как человек сел в машину, сзади в нее на большой скорости врезался грузовик, который смял легковушку.

Таксист и девушка-пассажир погибли на месте, водитель большегруза скрылся. Известно, что грузовой автомобиль трижды попадал в ДТП, за ним числится более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщал Дептранс Москвы, для маршрутов м35, 379, с344, с364 и с369 временно отменена остановка на месте аварии, движение в районе ДТП ограничено до одной полосы.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители