Установлена личность водителя смявшего такси в Москве грузовика

Установлена личность водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По информации Telegram-канала 112, им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар — сейчас его разыскивают.

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Как сообщает Zvezdanews, на данный момент спасателям удалось извлечь тело одного погибшего из раздавленного легкового автомобиля.

Напомним, что авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Автомобиль такси остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажира. После того как человек сел в машину, сзади в нее на большой скорости врезался грузовик, который смял легковушку.