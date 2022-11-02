Установлена личность водителя смявшего такси в Москве грузовика

Установлена личность водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По информации Telegram-канала 112, им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар — сейчас его разыскивают.
Как сообщает Zvezdanews, на данный момент спасателям удалось извлечь тело одного погибшего из раздавленного легкового автомобиля.
Напомним, что авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Автомобиль такси остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажира. После того как человек сел в машину, сзади в нее на большой скорости врезался грузовик, который смял легковушку.
Таксист и девушка-пассажир погибли на месте, водитель большегруза скрылся. Известно, что грузовой автомобиль трижды попадал в ДТП, за ним числится более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщал Дептранс Москвы, для маршрутов м35, 379, с344, с364 и с369 временно отменена остановка на месте аварии, движение в районе ДТП ограничено до одной полосы.