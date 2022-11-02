В жесткой аварии с грузовиком на улице 1905 года в Москве погибла врач-нефролог Евгений Леонова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Девушка села в автомобиль такси за несколько секунд до того, как большегруз на большой скорости врезался в него.
Напомним, что авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Легковой автомобиль остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажирку. После того как она села в машину, в авто врезался грузовик.
Таксист и пассажирка погибли на месте, водитель грузового транспорта скрылся. Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар — сейчас его разыскивают. Грузовик трижды попадал в ДТП, за ним числится более 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения.