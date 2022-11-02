В жесткой аварии с грузовиком на улице 1905 года в Москве погибла врач-нефролог Евгений Леонова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Девушка села в автомобиль такси за несколько секунд до того, как большегруз на большой скорости врезался в него.

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Напомним, что авария произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в районе дома № 11. Легковой автомобиль остановился за автобусом на остановке «Метро «Улица 1905 года», чтобы забрать пассажирку. После того как она села в машину, в авто врезался грузовик.