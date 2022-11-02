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1 час назад

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной ДТП с такси и автобусом в центре Москвы

Газета.Ruиещё 1

Отказ тормозов у грузового автомобиля мог стать причиной того, что водитель не справился с управлением и въехал в такси, а затем в автобус на улице 1905 года в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

Названа возможная причина ДТП с такси и автобусом в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время точная причина ДТП на улице 1905 года устанавливается. По предварительным данным, к трагедии мог привести отказ тормозов у грузового автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Утром в среду на улице 1905 года в районе дома 11 столкнулись коммерческий автобус, грузовой автомобиль и такси. Грузовик врезался в такси и вдавил его в автобус. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся. Им оказался гражданин Белоруссии 1995 года рождения. За ним числятся порядка 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В результате ДТП погибли 34-летняя москвичка и 30-летний водитель такси - житель Нижегородской области. Медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса.

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