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23 минуты назад

Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве нашли в кафе

Елена Прошина

Полицейские задержали в Москве предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице 1905 года. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве нашли в кафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. Мужчину нашли в кафе на улице 1905 года. На данный момент его везут в отдел полиции.

Смертельное ДТП в центре Москвы попало на видео

Напомним, что сегодня днем на автобусной остановке у выхода со станции метро на улице 1905 года произошло ДТП с участием трех автомобилей. Аварию спровоцировал водитель грузовика Volvo, который на высокой скорости въехал в машину такси, вжав ее в стоящий впереди автобус. В результате ДТП на месте скончались 30-летний таксист и 34-летняя пассажирка. Женщина села в машину за несколько секунд до трагедии. Виновник ДТП после произошедшего скрылся с места происшествия.

ДТП,Volvo,
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