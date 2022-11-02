Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве нашли в кафе

Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. Мужчину нашли в кафе на улице 1905 года. На данный момент его везут в отдел полиции.

Напомним, что сегодня днем на автобусной остановке у выхода со станции метро на улице 1905 года произошло ДТП с участием трех автомобилей. Аварию спровоцировал водитель грузовика Volvo, который на высокой скорости въехал в машину такси, вжав ее в стоящий впереди автобус. В результате ДТП на месте скончались 30-летний таксист и 34-летняя пассажирка. Женщина села в машину за несколько секунд до трагедии. Виновник ДТП после произошедшего скрылся с места происшествия.