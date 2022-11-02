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1 час назад

В Татарстане погиб один человек в ДТП с инкассаторским автомобилем

ТАССиещё 1

УАЗ "Патриот" и инкассаторский автомобиль столкнулись в среду на трассе в Татарстане, в результате один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

В Татарстане погиб один человек в ДТП с инкассаторским автомобилем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"УАЗ "Патриот" <...> на подъеме выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным Ford Transit - инкассаторским автомобилем. Погиб водитель УАЗа, водитель и пассажир Ford пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авария произошла в Савинском районе Татарстана около 18:00 мск. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ДТП,Ford Transit,УАЗ,Ford,
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