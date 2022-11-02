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14 минут назад

В Башкирии мужчина насмерть сбил двух подростков на велосипедах

Газета.Ru

В Уфимском районе Башкирии в ДТП погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова.

В Башкирии мужчина насмерть сбил двух подростков на велосипедах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первого ноября 2022 года около 19:00 в селе Красный Яр мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля «Киа Рио», сбил двух школьников 14 и 16 лет на велосипедах.

В результате ДТП от полученных травм дети погибли на месте, не дождавшись приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП,Kia,
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