В Башкирии мужчина насмерть сбил двух подростков на велосипедах

В Уфимском районе Башкирии в ДТП погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова.

Первого ноября 2022 года около 19:00 в селе Красный Яр мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля «Киа Рио», сбил двух школьников 14 и 16 лет на велосипедах.