Автомобиль насмерть сбил женщину с шестилетней девочкой в Раменском

Водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: m24.ru m24.ru

По предварительной информации, происшествие случилось примерно в 19:30 в районе деревни Заворово. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина.

В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.