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32 минуты назад

Автомобиль насмерть сбил женщину с шестилетней девочкой в Раменском

Москва24

Водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Автомобиль насмерть сбил женщину с шестилетней девочкой в Раменском
Фото: m24.rum24.ru

По предварительной информации, происшествие случилось примерно в 19:30 в районе деревни Заворово. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина.

В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.

"Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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