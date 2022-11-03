Аня Покров попала в ДТП с грузовиком

Блогерша Аня Покров разбила свой Mercedes в аварии с грузовиком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: pokrov90/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) pokrov90/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Моя малышка", - коротко подписала фото с разбитым автомобилем Покров.

Предположительно, инцидент произошел в США - в последнее время блогерша выкладывала кадры из поездки в Штаты. Покров рассказала, что сама она не пострадала.

"И как в такие моменты не верить в судьбу?" - написала она в личном блоге.

Телеграм-канал «АНЯ POKROV»