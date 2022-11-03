Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Аня Покров попала в ДТП с грузовиком

Газета.Ruиещё 2

Блогерша Аня Покров разбила свой Mercedes в аварии с грузовиком. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Аня Покров попала в ДТП с грузовиком
Фото: pokrov90/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)pokrov90/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Моя малышка", - коротко подписала фото с разбитым автомобилем Покров.

Предположительно, инцидент произошел в США - в последнее время блогерша выкладывала кадры из поездки в Штаты. Покров рассказала, что сама она не пострадала.

"И как в такие моменты не верить в судьбу?" - написала она в личном блоге.

Телеграм-канал «АНЯ POKROV»

Ранее Аня Покров и Артур Бабич признались, что два года скрывали отношения. Блогеры опубликовали совместные фотографии и сообщили, что состоят в романтических отношениях.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители