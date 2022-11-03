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29 минут назад

Названа вероятная причина ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы

Никита Бородкин

Причиной резонансного ДТП на улице 1905 года в Москве, в котором погибли таксист и пассажирка, могла стать неисправность тормозов у грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Названа причина смертельного ДТП с грузовиком и такси в Москве
Фото: Прокуратура МосквыПрокуратура Москвы

Напомним, что авария произошла утром в среду, 2 ноября, на остановке «Метро «Улица 1905 года». Легковой автомобиль остановился перед автобусом, чтобы забрать пассажирку. Через несколько секунд после того, как она села в такси, сзади в авто на большой скорости врезался грузовик, который буквально смял его.

Грузовик и автобус смяли автомобиль такси в центре Москвы

30-летний таксист и девушка, которой оказалась 34-летняя врач-нефролог Евгения Леонова, погибли на месте. Также пострадал один человек в автобусе. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Позднее его удалось задержать — им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивовар.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Виновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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