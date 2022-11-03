Названа причина смертельного ДТП с грузовиком и такси в Москве

Причиной резонансного ДТП на улице 1905 года в Москве, в котором погибли таксист и пассажирка, могла стать неисправность тормозов у грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

Напомним, что авария произошла утром в среду, 2 ноября, на остановке «Метро «Улица 1905 года». Легковой автомобиль остановился перед автобусом, чтобы забрать пассажирку. Через несколько секунд после того, как она села в такси, сзади в авто на большой скорости врезался грузовик, который буквально смял его.

30-летний таксист и девушка, которой оказалась 34-летняя врач-нефролог Евгения Леонова, погибли на месте. Также пострадал один человек в автобусе. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Позднее его удалось задержать — им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивовар.