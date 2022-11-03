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42 минуты назад

В Москве бизнесмен на Maybach врезался в две припаркованные машины

ТАСС

Водитель легкового автомобиля врезался в две припаркованные машины на Щукинской улице на северо-западе Москвы, он госпитализирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Бизнесмен на Maybach протаранил машины в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Утром на Щукинской улице в районе дома 2, строение 1, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными машинами. Он пострадал, мужчине понадобилась помощь медиков", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что совершивший столкновение водитель находился за рулем Maybach.

"К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина был без сознания. В настоящее время выясняется, произошло это до столкновения, либо стало причиной ДТП", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, за рулем иномарки был один из столичных бизнесменов.

ДТП,Maybach,МВД России,
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