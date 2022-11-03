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1 час назад

В Белоруссии 86-летняя пенсионерка на «Запорожце» протаранила два автомобиля на «встречке»

Газета.Ru

В Калинковичском районе Гомельской области 86-летняя женщина на автомобиле «ЗАЗ-968» врезалась в Renault и Mercedes на встречной полосе, сообщается в Telegram-канале «Сожский форпост».

Пенсионерка на «Запорожце» протаранила Renault и Mercedes на «встречке»
Фото: gomel.mvd.gov.bygomel.mvd.gov.by

Пожилая автомобилистка выехала на полосу встречного движения при повороте налево. Там она врезалась в стоящий минивэн Renault Scenic, а затем — в движущийся микроавтобус Mercedes Vito. В ДТП пострадала сама водитель «Запорожца», она госпитализирована с травмами.

Автомобиль ЗАЗ получил серьезные механические повреждения передней части. Модель «ЗАЗ-968» выпускалась в СССР на Запорожском автозаводе «Коммунар» с 1971 по 1979 год.

ДТП,Renault Scenic,ЗАЗ,Renault,
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