Пенсионерка на «Запорожце» протаранила Renault и Mercedes на «встречке»

В Калинковичском районе Гомельской области 86-летняя женщина на автомобиле «ЗАЗ-968» врезалась в Renault и Mercedes на встречной полосе, сообщается в Telegram-канале «Сожский форпост».

Пожилая автомобилистка выехала на полосу встречного движения при повороте налево. Там она врезалась в стоящий минивэн Renault Scenic, а затем — в движущийся микроавтобус Mercedes Vito. В ДТП пострадала сама водитель «Запорожца», она госпитализирована с травмами.