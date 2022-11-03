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28 минут назад

Виновник ДТП с такси в Москве рассказал, что уснул за рулем

Водитель грузовика, протаранивший такси в Москве, рассказал в суде, что уснул за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». Мужчина пояснил, что употреблял спиртные напитки в ночь накануне происшествия, посещая вместе со своим другом увеселительное заведение.

Виновник смертельного ДТП с такси уснул за рулем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Утром, выезжая на маршрут, он чувствовал себя уставшим и хотел спать, исправность транспортного средства он проверял. Со слов обвиняемого, проезжая по ул. 1905 года он уснул, а проснулся от сильного удара», — говорится в сообщении ведомства.

По словам водителя, совершив аварию, он испугался и покинул место ДТП. После этого он поднялся на чердак расположенного недалеко дома и ходил по дворам вплоть до задержания сотрудниками полиции. Ранее предполагалось, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

ДТП,
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