Виновник смертельного ДТП с такси уснул за рулем

Водитель грузовика, протаранивший такси в Москве, рассказал в суде, что уснул за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». Мужчина пояснил, что употреблял спиртные напитки в ночь накануне происшествия, посещая вместе со своим другом увеселительное заведение.

«Утром, выезжая на маршрут, он чувствовал себя уставшим и хотел спать, исправность транспортного средства он проверял. Со слов обвиняемого, проезжая по ул. 1905 года он уснул, а проснулся от сильного удара», — говорится в сообщении ведомства.

По словам водителя, совершив аварию, он испугался и покинул место ДТП. После этого он поднялся на чердак расположенного недалеко дома и ходил по дворам вплоть до задержания сотрудниками полиции. Ранее предполагалось, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов.