В ДТП под Вольском годовалому ребёнку проломило голову

Авария, в которой пострадал годовалый ребёнок, произошла днем 3 ноября в Вольском районе Саратовской области.

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Как сообщили в региональной службе спасения, в общей сложности в аварии пострадали 5 человек.

По предварительным данным, оперативный дежурный получил сигнал о ДТП в 15.45.

Сообщалось, что на автотрассе рядом с поворотом на Балаково столкнулись автомобили «Lada Kalina» и «Skoda».

Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали из отечественной легковушки 42-летнего мужчину и 48-летнюю женщину и транспортировали в карету скорой помощи для госпитализации.

Из иномарки госпитализированы три человека: годовалый ребенок, 22-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Вольская межрайонная прокуратура контролирует ход проведения проверки по факту ДТП с ребёнком.

В надзором ведомстве установили, что водитель «Skoda» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Lada».

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин уточнил, что пострадавшему в аварии малышу 1 год и 8 месяцев. У него ушиб головного мозга, перелом височной кости, кефалогематома.

— Всего 4 госпитализированы в реанимацию (2 из них пока в операционной).2 пациента — в травму и НХО. (нейрохирургическое отделение — Ред.). У всех травмы различной степени тяжести. Бригада справляется. Врачи борются за жизни, — отметил Костин