В России за девять месяцев в два раза выросло число ДТП с электросамокатами

Почти 840 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в России за девять месяцев 2022 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор о дорожно-транспортной аварийности в стране.

Фото: D-Fly D-Fly

Большего всего таких ДТП зарегистрировано в Москве (198). На втором и третьем месте Санкт-Петербург (116) и Краснодарский край (53). Также много происшествий в элетросамокатами зарегистрировано в Тюменской (45) и Нижегородской областях (39). К СИМ относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты и другое.