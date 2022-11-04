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2 часа назад

В России за девять месяцев в два раза выросло число ДТП с электросамокатами

Газета.Ru

Почти 840 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в России за девять месяцев 2022 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор о дорожно-транспортной аварийности в стране.

В России за девять месяцев в два раза выросло число ДТП с электросамокатами
Фото: D-FlyD-Fly

Большего всего таких ДТП зарегистрировано в Москве (198). На втором и третьем месте Санкт-Петербург (116) и Краснодарский край (53). Также много происшествий в элетросамокатами зарегистрировано в Тюменской (45) и Нижегородской областях (39). К СИМ относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты и другое.

Ранее сообщалось, что запрет электросамокатов в Атланте заставил жителей больше стоять в пробках. Также научный журнал Current Biology сообщил, что переход на постоянное летнее время снизит число ДТП с лесными зверями на 16%.

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