Под Челябинском пьяная школьница угнала машину друга и устроила ДТП

«В дежурную часть Карабаша обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что у одного из домов по улице Металлургов автомобиль Datsun врезался в три припаркованные машины, после чего скрылся. За рулем оказалась не имеющая водительских прав 17-летняя жительница Кыштыма. К тому же она находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.