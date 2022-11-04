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47 минут назад

Под Челябинском пьяная школьница угнала машину друга и устроила ДТП

Газета.Ruиещё 1

В Челябинской области сотрудники полиции задержали 17-летнюю местную жительницу, которая угнала автомобиль и попала в ДТП. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Под Челябинском пьяная школьница угнала машину друга и устроила ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в Карабаше. Отмечается, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«В дежурную часть Карабаша обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что у одного из домов по улице Металлургов автомобиль Datsun врезался в три припаркованные машины, после чего скрылся. За рулем оказалась не имеющая водительских прав 17-летняя жительница Кыштыма. К тому же она находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

В ходе допроса школьница рассказала, что ночью распивала спиртное вместе с друзьями. Спустя некоторое время она решила поехать домой и украла ключи от автомобиля приятеля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Угон», а также административные дела за управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места ДТП. Кроме того, к ответственности будут привлечены родители подростка.

ДТП,Datsun,
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