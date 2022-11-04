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45 минут назад

На трассе в Подмосковье из-за погодных условий столкнулись 11 машин

ТАСС

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе М-11 в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На трассе в Подмосковье из-за погодных условий столкнулись 11 машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в 08:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет. Предварительная причина - погодные условия", - сказал собеседник агентства.

Российская Госавтоинспекция в преддверии резкого изменения погодных условий призвала всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

По данным Гидрометцентра, в Московской области местами ожидается небольшой снег и гололедица. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Подмосковье до 21:00 мск 6 ноября.

ДТП,МВД России,ГИБДД,
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