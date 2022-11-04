На трассе в Подмосковье из-за погодных условий столкнулись 11 машин

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе М-11 в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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"Сегодня в 08:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет. Предварительная причина - погодные условия", - сказал собеседник агентства.

Российская Госавтоинспекция в преддверии резкого изменения погодных условий призвала всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.