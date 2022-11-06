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45 минут назад

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

Газета.Ruиещё 2

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", — говорится в публикации.

Отмечается, что обстоятельства ДТП уточняются, информации о пострадавших нет. Сейчас движение осуществляется по одной полосе из трех.

Ранее стало известно, что на трассе М-11 в Московской области 4 ноября произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей.

"Сегодня в 08:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительной информации, массовое ДТП произошло из-за плохих погодных условий. М-11 "Нева" — скоростная платная трасса между Москвой и Санкт-Петербургом.

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