Рейсовый автобус врезался в грузовик на Алтае

Рейсовый автобус марки «Кинг Лонг» врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом-цистерной и вылетел в кювет. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Алтайского края.

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Отмечается, что автобус, в салоне которого находились 49 пассажиров, следовал по маршруту Барнаул-Междуреченск.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и на 144-м километре автодороги «Алтай-Кузбасс» врезался в грузовик. Водитель в кабине большегруза отсутствовал в момент столкновения.