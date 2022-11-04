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1 час назад

Рейсовый автобус врезался в грузовик на Алтае

Илья Родин

Рейсовый автобус марки «Кинг Лонг» врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом-цистерной и вылетел в кювет. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Алтайского края.

Рейсовый автобус врезался в грузовик на Алтае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что автобус, в салоне которого находились 49 пассажиров, следовал по маршруту Барнаул-Междуреченск.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и на 144-м километре автодороги «Алтай-Кузбасс» врезался в грузовик. Водитель в кабине большегруза отсутствовал в момент столкновения.

Инспекторы ГИБДД организовали эвакуацию пассажиров попутными транспортными средствами. Кроме того, они вызвали техпомощь для эвакуации пострадавшей в результате ДТП техники, уточнили в пресс-службе.

ДТП,Volvo,ГИБДД,
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