Как часто электросамокаты попадают в ДТП с пешеходами

Согласно обзору о дорожно-транспортной аварийности в России за девять месяцев 2022 года, 620 электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попали в ДТП с пешеходами. Это 74% от общего числа ДТП с участием СИМ.

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К СИМ относятся самокаты и электросамокаты, роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и аналогичные средства передвижения. На столкновения пришлось 147, или 17,5% случаев от общего числа подобных аварий. Участие СИМ в других ДТП составило 8,5%.

Почти половина аварий, 45%, произошла в местах выезда с прилегающих территорий и на перекрёстках. «На пешеходных переходах имело место более четверти (26%) таких ДТП в местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона), — 4%», — сказано в обзоре.