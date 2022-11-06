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1 час назад

Как часто электросамокаты попадают в ДТП с пешеходами

Ferra.ruиещё 3

Согласно обзору о дорожно-транспортной аварийности в России за девять месяцев 2022 года, 620 электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) попали в ДТП с пешеходами. Это 74% от общего числа ДТП с участием СИМ.

Как часто электросамокаты попадают в ДТП с пешеходами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К СИМ относятся самокаты и электросамокаты, роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и аналогичные средства передвижения. На столкновения пришлось 147, или 17,5% случаев от общего числа подобных аварий. Участие СИМ в других ДТП составило 8,5%.

Почти половина аварий, 45%, произошла в местах выезда с прилегающих территорий и на перекрёстках. «На пешеходных переходах имело место более четверти (26%) таких ДТП в местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона), — 4%», — сказано в обзоре.

С января по сентябрь 2022 года было зарегистрировано 838 ДТП с участием электросамокатов и иных СИМ, в которых погибли 19 человек, 870 получили травмы. По сравнению с 2021 годом, основные показатели аварийности увеличились в 2 раза.

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