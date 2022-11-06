Автомобиль наехал на пешехода в центре Москвы

ДТП с участием пешехода произошло на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 6 ноября.

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— На Садовой-Самотечной улице в районе дома 3 произошел наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняются. Движение транспорта на участке осуществляется по двум полосам из пяти. В дептрансе рекомендовали столичным водителям выбирать пути объезда.