Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Автомобиль наехал на пешехода в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 6

ДТП с участием пешехода произошло на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 6 ноября.

Автомобиль наехал на пешехода в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

— На Садовой-Самотечной улице в районе дома 3 произошел наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняются. Движение транспорта на участке осуществляется по двум полосам из пяти. В дептрансе рекомендовали столичным водителям выбирать пути объезда.

Другое ДТП в воскресенье произошло в Лефортовском тоннеле. На его внешней стороне столкнулись три автомобиля.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители