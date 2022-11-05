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1 час назад

В центре Москвы BMW насмерть сбил пешехода

News.ru

В Москве на Большой Серпуховской улице водитель BMW сбил пешехода, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. От полученных травм мужчина скончался на месте. На месте работают оперативные службы.

В центре Москвы BMW насмерть сбил пешехода
Фото:  t.me/moscowproc t.me/moscowproc

На Большой Серпуховской 29-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте. Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал столичного дептранса опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.

«Уснул за рулем, проснулся от сильного удара»

Координатор общественного движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов сказал, что причиной ДТП в Москве на улице 1905 года могли стать отказавшие тормоза. Эксперт отметил, что водитель грузовика также мог «проспать» момент аварии. Автоюрист Дмитрий Славнов допустил, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП,BMW,Дмитрий Славнов,Петр Шкуматов,
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