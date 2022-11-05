«Не сразу меня узнали»: Никас Сафронов рассказал о необычном ДТП

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, как попал в необычное ДТП под Москвой. Деятель культуры возвращался с дачи в Николо-Урюпино от своих друзей и угодил в аварию. Обошлось без травм. Пострадал лишь бампер машины Сафронова.

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Виновницей аварии оказалась молодая девушка, которая была за рулем. Рядом с ней находился ее парень. Ребята вышли из своей машины и начали извиняться перед водителем Porsche. Художник не стал закатывать скандал, а подарил расплакавшейся девушке книгу со своими картинами. Этот поступок растрогал пару.

«Я возвращался с дачи Николо-Урюпино от моих друзей. Развернулся на Рижскую, проехал километра четыре, не доезжая где-то километр до заправки. Передо мной было несколько машин, они начали тормозить, я тоже. Потом в меня врезается машина. Никаких травм я не получил. Когда я вышел, молодая девушка плакала, извинялась. Вышел ее парень, сказал, что девушка очень хорошая, что она всего 1,5 года водит машину» - рассказывает сам художник.

Сафронов также рассказал, что виновница ДТП взяла машину у своей мамы. И, как ему лично сказала девушка, ей стыдно как перед художником, так и перед своей родственницей.

«Не сразу меня узнали. Потом еще раз вышли из машины извинились. У меня нет к ним никаких претензий. Машина застрахована. И моя, и их», - подытожил Никас Сафронов.